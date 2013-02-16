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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 16日 星期六 13:55 BJT

Facebook称遭黑客攻击 但用户数据未泄漏

Facebook周五称其曾成为一不明黑客团体的攻击目标，但未发现用户数据泄漏。该公司称其并非被攻击的唯一目标，近期还有其他网站被攻击和渗透。Facebook拒绝谈论此次黑客攻击的动机以及源头。路透
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