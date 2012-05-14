谷歌和苹果或是比Facebook更好的长期押注对象--Barron's

资料图片显示Facebook登陆界面。Barron's金融周刊5月14日版称，谷歌和苹果可能是比Facebook更好的长期押注对象，不掺和Facebook高调宣扬的首次公开发行(IPO)会对投资者有利。 REUTERS/Michael Dalder

路透5月13日电---Barron's金融周刊5月14日版称,谷歌(GOOG.O)和苹果(AAPL.O)可能是比Facebook(FB.O)更好的长期押注对象,不掺和Facebook高调宣扬的首次公开发行(IPO)会对投资者有利.

该周刊称,Facebook发行价若定在每股35美元,将低於3月底在非上市股权交易网站SharesPost上创下的近期高位44美元,意味着挂牌首日股价可能蹿高.而等尘埃落定後,Facebook股价或将处接近40美元的水平.

"Facebook是我们这个时代最伟大的公司之一,但未必意味着将是最棒的股票之一."AlphaOne Capital Partners资深投资组合经理Dan Niles对Barron's称.

Barron's周刊称,若定在每股35美元,Facebook股价可能反映几年内150亿美元的年度广告营收和每股1.50-2美元的获利.若该公司市值翻一番,可能需要到2017年获得300亿美元或更多营收,是今年预估营收值的五到六倍.这些营收或许能产生每股3美元的获利,支持股价达到70美元.

Barron's写道,更好的押注对象或许是苹果和谷歌.这两家都是得到证明的成长型公司,估值较低而且现金很多."在Facebook上联络友情可以,但要远离这只股票."(完)

--编译 程琳;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。