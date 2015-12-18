Facebook为愿意搬至郊外总部园区附近的员工提供住房补贴

2015年12月16日在Facebook总部附近的东帕罗奥图拍到的图片。 REUTERS/Stephen Lam

路透纽约/加州东帕罗奥图12月17日 （记者 Olivia Oran/Sarah McBride） - Facebook(FB.O)为矽谷员工提供了一项福利：只要搬到总部园区一定范围内，就可获得最少一万美元补助。这反映了许多科技企业在日渐昂贵与拥挤的旧金山湾地区遭遇的挑战。

据Faceboo现有和以前的员工表示，员工必须在Facebook位于One Hacker Way园区16公里以内的地方买房或者租房才获得补助资格。Facebook过去12个月开始提供这项福利。One Hacker Way位于一条荒凉的道路旁边，附近有一片沼泽，位于旧金山以南48公里。

一些需要养家的Facebook员工可一次性获得1.5万美元或以上的住房补助。

Facebook的住房福利，加上投资管理科技企业Addepar、数据企业Palantir和软件企业SalesforceIQ等一些其他技术公司的类似计划，或可帮助缓和旧金山的一大难题：一群年轻富有的科技企业员工涌入矽谷，乘坐公司提供的巴士汽车上下班，导致收入较低的当地居民被迫外迁。

但矽谷面临特有的房屋成本高企危机，如果Facebook的补贴项目获得成效，可能会进一步加剧附近社区的高档化，对于收入较低的东帕罗奥图市影响尤为严重。

“许多当地家庭将要受到伤害，”东帕罗奥图市社区宣传组织Able Works的首席执行官John Liotti说道。

Facebook称，该项目与社会工程无关。“Facebook的福利是为了支持我们的员工，以及对员工最重要的人，”Facebook发言人称。（完）