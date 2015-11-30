Facebook四个月带薪育婴假将适用于全球所有全职员工

路透旧金山11月27日 - Facebook(FB.O)宣布，四个月的带薪育婴假政策将适用于其全球所有全职员工。不到一周前，该公司执行长扎克伯格（Mark Zuckerberg）宣布，女儿出生后将休两个月陪产假。

自明年1月1日起，无论地区或性别，Facebook所有刚刚为人父母的员工均可享受四个月的带薪假期。公司HR负责人格勒（Lori Matloff Goler）称，孩子出生后的一年内，员工可随时享受此项假期。

目前Facebook仅在美国的全职员工享受四个月的带薪育婴假。在美国以外的地区，全职员工中的新妈妈以及婴儿的首要照顾者可享受至少四个月的带薪假，新爸爸以及非首要照顾者则享受四周带薪假。

格勒称，新政策主要惠及美国以外的新爸爸以及同性伴侣雇员，并指出全球范围内的现有产假政策不变。

扎克伯格上周宣布在女儿出生后将休两个月陪产假，他的声明被矽谷人士认为标志着高科技行业高管对家庭生活的重视。扎克伯克夫妇未透露孩子预产期。

矽谷的科技公司纷纷改善育婴假和其他福利待遇，以吸引新员工，留住老员工。

但许多员工因担心工作上落后或错过晋升机会，有时会主动放弃这类福利。（完）