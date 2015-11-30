Facebook四个月带薪育婴假将适用于全球所有全职员工

美国股市：特朗普当选后市场涨声响起，但就任后表现仍有待观察
不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山11月27日 - Facebook 宣布，四个月的带薪育婴假政策将适用于其全球所有全职员工。不到一周前，该公司执行长扎克伯格（Mark Zuckerberg）宣布，女儿出生后将休两个月陪产假。
自明年1月1日起，无论地区或性别，Facebook所有刚刚为人父母的员工均可享受四个月的带薪假期。公司HR负责人格勒（Lori Matloff Goler）称，孩子出生后的一年内，员工可随时享受此项假期。
目前Facebook仅在美国的全职员工享受四个月的带薪育婴假。在美国以外的地区，全职员工中的新妈妈以及婴儿的首要照顾者可享受至少四个月的带薪假，新爸爸以及非首要照顾者则享受四周带薪假。
格勒称，新政策主要惠及美国以外的新爸爸以及同性伴侣雇员，并指出全球范围内的现有产假政策不变。
扎克伯格上周宣布在女儿出生后将休两个月陪产假，他的声明被硅谷人士认为标志着高科技行业高管对家庭生活的重视。扎克伯克夫妇未透露孩子预产期。
硅谷的科技公司纷纷改善育婴假和其他福利待遇，以吸引新员工，留住老员工。
但许多员工因担心工作上落后或错过晋升机会，有时会主动放弃这类福利。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。
* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。