Facebook出10亿美元收购潜在对手

路透旧金山4月9日电---Facebook将以10亿美元现金及股票收购刚成立两年的照片分享应用程序开发商Instagram,这是该公司史上最大的并购案。Facebook这家全球最大社群网络业者料将在近期内公开上市.

尽管矽谷新兴企业的估值窜升,但对於一家尚未出现明显营收的应用程序开发商而言,这样的收购价令人吃惊;而Facebook则是试图并吞一个潜在的竞争对手,或者至少避免其沦入Twitter或谷歌(GOOG.O)等主要竞争者手中.

一名公司内部人士表示,随着Instagram的程序近几个月受欢迎的程度火速窜升,该公司领导阶层一直考虑各种可能的策略,以将其服务扩充至功能完善的社群网路,有点像是以照片为主轴而功能简化版本的Facebook、Twitter或甚至是Path.

社交网络基金创办人Lou Kerner表示,Instagram"是一项极具价值的资产,不只对Facebook是如此,就连Twitter也想收入囊中."

"我敢说谷歌肯定也有兴趣.某种程度而言,这样的收购案可攻可守.对於那些想要与Facebook竞争的业者而言,这是一个可以高度灵活应用的资产."

这起收购是Facebook史上特例,该公司传统上多收购小型企业,以做为招聘优秀工程师团队的手法.Facebook通常会终止被收购企业的产品,或者打造类似产品整合至其服务之中.

不过此宗合并的两家公司表示,Instagram不只将继续营运,Facebook还会陆续加上新的特色.

"这对於Facebook而言是一个重要的里程碑,因为这是我们首次收购一个拥有这麽多用户数的产品及公司."Facebook执行长扎克伯格在一博客文章中表示."我们并未计划进行更多类似的行动."

这项一直未在Instagram内部公开的交易预料将在本季结案.Instagram内部消息人士表示,执行长Kevin Systrom在周一早上的会议才向员工宣布这起交易.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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