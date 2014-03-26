Facebook将收购Oculus VR 跨足可穿戴设备领域

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透旧金山3月25日 - Facebook (FB.O)将以20亿美元收购虚拟实境眼镜制造商Oculus VRInc，以期藉此打入快速成长的可穿戴设备领域。这是Facebook首次收购硬件制造商。
Facebook不久前宣布以190亿美元收购讯息服务商WhatsApp。最新的收购案是对虚拟实境技术的押注，该公司称，这很有可能成为下一个社交和通讯平台。
“移动设备是现今的平台，而我们也在为未来的平台做好准备，”Facebook联合创始人暨执行长扎克伯格称。“Oculus有机会可以创造出有史以来最受欢迎的社交平台，改变我们的工作、玩乐和通讯方式。”
OculusVR在12月筹资7,500万美元，行销其头戴式游戏用虚拟实境设备，并开发用于教育、影片、建筑和设计等领域的产品。
Oculus收购交易包含4亿美元现金和2,310万Facebook普通股。
交易预计在第二季完成。(完)
(编译 王冠中; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。