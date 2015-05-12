美国个股：Facebook或起诉数家律师行，控告为诈骗疑犯进行虚假诉讼

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透纽约5月11日 - 被美国联邦政府指控企图诈骗Facebook 创始人扎克伯格半数公司股权的Paul Ceglia最近潜逃，一名法官周一裁定Facebook可对代表Ceglia的律师行提起诉讼。
纽约最高法院法官Eileen Rakower称，Facebook和扎克伯格可以推进起诉DLA Piper LLP及Milberg LLP等律师行基于伪造文书，为Paul Ceglia进行恶意起诉。
Rakower称，若Facebook指控属实，其申诉足以指控律师行“明知无据--即Ceglia的指控没有可能的根据。”
Facebook声明称，为这一裁决进行了辩护，将继续追究DLA Piper等为Paul Ceglia对Facebook进行虚假诉讼的律师行。
DLA Piper未回应置评请求。Milberg律师拒绝回应，另一家律师行Lippes Mathias Wexler Friedman的律师也未予回应。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
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