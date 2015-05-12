美国个股：Facebook或起诉数家律师行，控告为诈骗疑犯进行虚假诉讼

路透纽约5月11日 - 被美国联邦政府指控企图诈骗Facebook 创始人扎克伯格半数公司股权的Paul Ceglia最近潜逃，一名法官周一裁定Facebook可对代表Ceglia的律师行提起诉讼。

纽约最高法院法官Eileen Rakower称，Facebook和扎克伯格可以推进起诉DLA Piper LLP及Milberg LLP等律师行基于伪造文书，为Paul Ceglia进行恶意起诉。

Rakower称，若Facebook指控属实，其申诉足以指控律师行“明知无据--即Ceglia的指控没有可能的根据。”

Facebook声明称，为这一裁决进行了辩护，将继续追究DLA Piper等为Paul Ceglia对Facebook进行虚假诉讼的律师行。

DLA Piper未回应置评请求。Milberg律师拒绝回应，另一家律师行Lippes Mathias Wexler Friedman的律师也未予回应。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)