扎克伯格缺席见面会引发投资者警觉

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
路透旧金山3月28日电---Facebook联合创始人兼执行长--扎克伯格希望通过首次公开发行(IPO)从华尔街投资者获得至少50亿美元投资,但投资者却不会因此得到多少与他面谈的时间.
扎克伯格缺席上周Facebook与分析师和银行人士的首次主要见面会,他的态度非常明显.这次活动是该公司IPO之前一系列投资者见面会中的首次,Facebook的IPO估值可能接近1,000亿美元.
扎克伯格的拒绝态度在矽谷精英中绝非仅有,但可能会成为投资者面临的一个问题,因为他可以通过持有的特殊股份对公司施加巨大影响.
"我们认为他不应该躲着投资者不见,"International Brotherhood of Teamsters资本策略部主管Carin Zelenko表示,该机构旗下的养老和福利基金在资本市场的投资额超过1,000亿美元.
"如果他想要投资者把钱交给他并对他抱有信心,作为公司的创始人和领导者,他应当对投资者负责."
Zelenko表示,因为Facebook公司治理结构中的"反投资者"作风,Teamsters将致函旗下各类基金的托管者,建议他们防范投资Facebook可能涉及的长期风险.
两位出席Facebook公司3月19日会议的人士谈及对这位年轻执行长的缺席,并私下表示他们原本预料扎克伯格至少匆匆露面.一位分析师询问扎克伯格未来将以何种方式参与.据其中一位参会者透露,该公司回应称,应该将他参与的预期定得很低.
"投资者疯狂地希望入股这家公司,而执掌该公司的年轻人甚至都不会假装关心一下其他的股东,"维权人士投资公司Spotlight Advisors的Greg Taxin指出.他将不会购买股票."该公司似乎後患无穷."
该公司尚未公开声明是否扎克伯格将出席公司IPO之前的投资者路演活动,或公司上市後的季度业绩电话会议.Facebook拒绝对预计扎克伯格参与华尔街活动的程度发表评论.
目前,由於投资者对Facebook股票的热情高涨,该公司的两级股票架构和缺乏扎克伯格参与(推介活动)都不大可能严重影响到股票买需.
但一些分析师和公司监管专家警告称,若该公司陷入艰难境地,投资者或许就觉得他们需要更多时间与扎克伯格会面.
"当该公司无法达到盈利预期或增长预期时,公众投资者和该公司之间的摩擦将会升温,"波士顿大学管理学院教授Jim Post指出.
"在投资者听到扎克伯格亲口讲话前,他们将不会感到满意."(完)
--编译 李春喜/肖群英; 审校 高琦
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
路透香港/巴塞罗那2月28日 - 中国华为技术有限公司的员工有可能面临裁员，此前公司内部备忘录强调了提高获利的强大压力。而且有一位高层称，旗舰智能手机业务未能达到内部获利目标。
路透北京2月28日 - 政策消息人士表示，中国计划将2017年广义货币供应量(M2)增幅设定在12%左右，略低于去年的目标，暗示政府在维持经济增长之际也将努力控制债务风险。