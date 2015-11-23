扎克伯格宣布将休陪产假迎接女儿到来

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透旧金山11月20日（记者 Yasmeen Abutaleb） - Facebook (FB.O)执行长扎克伯格周五称，他的女儿出生后他将休两个月的陪产假。
Facebook允许其美国员工最长可休四个月的带薪产假或陪产假。扎克伯格今年7月宣布，妻子普丽西拉·陈（Priscilla Chan）怀孕。
“这是一个非常私人的决定。”扎克伯格在他的Facebook页面写道。“研究显示，职场父母花些事时间陪伴新生儿，对孩子和家庭都会有更好的结果。”
31岁的扎克伯格没有透露他休假期间谁将负责公司事务。路透就此向Facebook寻求置评，后者没有立即回应。
扎克伯格的这一决定在科技公司高管中、特别是男性高管中并不常见。
他的这一帖子在一小时内便获得了逾5万个赞和近3,000条评论。许多评论对他的决定称赞有加，并称这发出了关于美国产假政策的正面信号。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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