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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 21日 星期一 08:50 BJT

扎克伯格在Facebook上市後低调完婚

Facebook发言人称，公司执行长扎克伯格周六在位於加州的家中後院，与华裔女友普莉希拉·陈（Priscilla Chan）举行小规模婚礼，到场宾客不超过100人。Facebook周五刚刚在美国上市。

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