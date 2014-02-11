扎克伯格问鼎2013年美国慈善榜

路透2月10日（记者 Ellen Wulfhorst） - 《慈善纪事报》（Chronicle of Philanthropy）周一称，Facebook创始人兼首席执行官扎克伯格及其夫人普莉希拉·陈（Priscilla Chan）成为2013年美国最慷慨的慈善家，捐款接近10亿美元。

根据该报编制的榜单，受美股上涨推动，美国捐款排名前50的慈善家们去年共计捐出77亿美元，同比增长4%。

在世的慈善家们还承诺捐出62亿美元。2013年，捐赠金额的中值为8,610万美元，也创造了纪录。

2013年，捐款额排名第二的是乔治·米切尔（George Mitchell），他于去年7月去世，给家族基金会留下了7.5亿美元。

耐克(NKE.N)联合创始人Phil Knight及其夫人Penelope向俄勒冈健康与科学大学基金会捐赠了5亿美元用于癌症研究。Knight夫妇在条款中规定，该基金会必须在两年时间里筹集到相同的数额，否则捐赠作废。

金额在100万美元或更多的捐赠中，绝大部分由大学、基金会和医院获得，排在他们后面的是医疗研究机构、艺术组织和公众服务组织。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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