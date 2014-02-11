Facebook创始人扎克伯格问鼎2013年美国慈善榜

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月10日（记者 Ellen Wulfhorst） - 《慈善纪事报》（Chronicle of Philanthropy）周一称，Facebook创始人兼首席执行官扎克伯格及其夫人普莉希拉·陈（Priscilla Chan）成为2013年美国最慷慨的慈善家，捐款接近10亿美元。
根据该报编制的榜单，受美股上涨推动，美国捐款排名前50的慈善家们去年共计捐出77亿美元，同比增长4%。
在世的慈善家们还承诺捐出62亿美元。2013年，捐赠金额的中值为8,610万美元，也创造了纪录。
2013年，捐款额排名第二的是乔治·米切尔（George Mitchell），他于去年7月去世，给家族基金会留下了7.5亿美元。
耐克 联合创始人Phil Knight及其夫人Penelope向俄勒冈健康与科学大学基金会捐赠了5亿美元用于癌症研究。Knight夫妇在条款中规定，该基金会必须在两年时间里筹集到相同的数额，否则捐赠作废。
金额在100万美元或更多的捐赠中，绝大部分由大学、基金会和医院获得，排在他们后面的是医疗研究机构、艺术组织和公众服务组织。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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