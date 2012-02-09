分析：Facebook想进中国不容易

2011年5月11日在新加坡拍到的Facebook页面。 REUTERS/Tan Shung Sin

路透上海2月8日电（记者 Melanie Lee）---Facebook想进入中国应三思。Facebook申请首次公开募股（IPO），计划融资50亿美元，为其全球增长吹响号角，进军中国市场显然是其伟大抱负的一部分，但成功机率看似不大。

Facebook上周表示，正考虑重新进入中国。但此举或面临激烈竞争和政治压力，商业成功机率也不大。

很少有外国互联网公司在华获得成功。EBay(EBAY.O)、谷歌(GOOG.O)、亚马逊(AMZN.O)、雅虎(YHOO.O)及近期的Groupon(GRPN.O)，这些知名网络公司都是失败案例。

香港里昂证券分析师Elinor Leung表示：“现在（进军中国）对Facebook来说有点晚了，难以彰显与众不同的地方。”他还表示，中国社交网站市场已经饱和，本土企业已有新浪(SINA.O)、人人网(RENN.N)、开心网和腾讯(0700.HK)等。

Facebook在2008年推出中文版界面，但2009年新疆发生骚乱事件後不久被屏蔽，有关部门称其扮演了煽动骚乱的角色。

中国1月政府数据显示，中国互联网用户共有5亿人，其中近一半人使用社交网。

中国社交网的领军企业是人人网和新浪(SINA.O)，新浪正试图将其微博服务发展为一个成熟的社交网。

中国欢迎Facebook吗？

业内人士称，中国本土社交网已发展为自成体系的市场环境，有自己的应用程序、新闻门户、虚拟货币和电子商务，Facebook若获准进入中国，也很难与他们竞争。

人人网首席执行官陈一舟说：“中国社交网领域比美国更拥挤，竞争也更激烈，有好几个大规模社交网均大举投资，寻求长期增长。”

陈一舟还表示，Facebook将进入一个比以往竞争激烈得多的市场，面临差异明显的文化背景、商业环境和其它因素。

分析师对此表示赞同。

上海社交媒体咨询机构CIC创始人费嘉明（Sam Flemming）称：“近年来，中国人热衷社交网，Facebook不过是众多选择外的又一个选择而已。”

“它的确会拥有一定的拥趸，尤其是更国际化的中国人和住在中国的外国人，但要想拓展其他群体，则需要大力推广。”

Facebook在华面临的问题包括：与本土企业的激烈竞争、政策不明、官僚主义和本土化难题等。这些因素导致许多外国互联网企业在华惨败。

Facebook遵从中国监管，则可能在西方市场付出代价。谷歌和思科(CSCO.O)因与中国当局合作、控制在线内容，在美国国内遭到抨击。

中国职业社交网站优士网首席执行官卢汉森（Dominic Penaloza）称：“Facebook要在中国发展，就得打造或收购一个当地团队，允许他们研发适合当地市场的产品。这样，他们可能有机会竞争，但不能保证一定成功。”

卢汉森指出，许多外国互联网企业在华失败，就是因为不愿让当地合作夥伴拥有自主权。

去年初有报导称，Facebook与潜在中方合作方进行试探性会谈。分析师称，Facebook必须大力管理和审查内容，才能获准进入中国市场。

Facebook在招股说明书中称，正评估进入中国市场的可能，但也指出，该市场存在“法律和监管政策方面的复杂性”。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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