Facebook低调开发审查工具 盼重获中国准入--NYT（更新版）

路透11月22日 - 纽约时报周二报道，Facebook (FB.O)低调开发了一款审查工具，可能以此说服中国允许其重新进入。Facebook在中国被禁已经七年。

该报引述匿名的现任与前任员工表示，Facebook在执行长扎克伯格的支持下开发的这款软件，能够屏蔽某些地区用户新闻推送的贴文。

据新华社报道，扎克伯格3月与中共中央精神文明建设指导委员会主任刘云山见面，刘云山称希望Facebook与中国互联网企业加强交流，增进相互理解。

“我们一直都说，我们对中国感兴趣，并且花时间了解学习更多中国的事情，”Facebook发言人在电子邮件声明中对路透表示。

“但我们尚未决定对中国采取何种态度。目前我们的重点是帮助中国企业和研发人员利用我们的广告平台，向中国以外的新市场扩张。”

在中国的外资企业，尤其是媒体公司，面临一系列监管方面的政治压力。

Facebook自2009年7月以来在中国内地一直被屏蔽。

纽约时报称，尽管Facebook开发了新的工具，却并不打算自己检查用户贴文。

据纽约时报称，Facebook将提供软件，让第三方能够监控用户分享时吸引关注的热门消息和话题。第三方享有完全的控制权，决定这些贴文是否应当出现在用户推送内容当中。

纽约时报称，尚无迹象显示，Facebook已经向中国有关当局提供了该软件。这只是Facebook为进入中国而讨论的诸多设想之一，也有可能永远不会着手。

Facebook的目标是推动公司业务在发展中国家继续增长，目前公司在这些市场中的普及率较低。(完)