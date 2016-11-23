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国际财经 | 2016年 11月 23日 星期三 08:23 BJT

Facebook称将打造审查工具以便重返中国市场--纽约时报

路透11月22日 - 据纽约时报报道，美国社交网络Facebook(FB.O)表示，将打造审查工具以便重返中国市场。

报道称，Facebook不打算自己检查用户贴文，而是在中国提供新软件，让第三方能够监控热门报道和话题。(nyti.ms/2g0PMN6)(完)

(编译 张涛；审校 郑茵)

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