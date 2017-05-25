独家：Facebook与Vox和BuzzFeed等签约制作原创影音节目--消息

路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook(FB.O)已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。

Facebook拟规划两种级别的视频娱乐：一种是依据脚本制作的每集20-30分钟的节目，由Facebook所拥有；另一种长度较短，每集长度为5-10分钟，但内容不一定有脚本，版权并不属于Facebook所有。

由于协议要求保密，所有消息人士都不愿具名。

Facebook争取原创内容及其授权是为了吸引更多广告收入。Facebook将与Alphabet Inc(GOOGL.O)的YouTube Red、以及Snapchat(SNAP.N)的Discover等线上影音，以及其他传统电视网络等对手展开正面对决。

Facebook积极地想实现执行长扎克伯格本月初对投资者说过的话。扎克伯格称该公司将寻求所谓的“锚定内容”(anchor content)，吸引人们到Facebook应用的视频键。

Facebook发言人不予置评。(完)