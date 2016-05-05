芬兰10岁“小黑客”帮助Facebook找漏洞 获得一万美元奖金

路透赫尔辛基5月4日 - 社交媒体巨头Facebook(FB.O)为芬兰一名10岁男孩颁发一万美元，以奖励他找出该公司旗下图片分享软件Instagram的一个漏洞。

男孩名叫Jani，出于隐私保护，他的姓氏未公开。Facebook设立了“漏洞报告奖”，奖励那些找到其平台漏洞或弱点的用户，Jani是该奖最年轻的获得者。

“我想看看Instagram的评论区能不能扛住恶意代码攻击。结果不能。”Jani对芬兰报纸Iltalehti说道。

Facebook称，该漏洞已在2月修复，奖金3月给出。

Jani年纪尚小，没有自己的Facebook或Instagram账户。他说自己从Youtube视频学会编程，并找到了一种删除Instagram用户评论的办法。

“我可以删除上面任何人的评论的。甚至是贾斯汀·比伯（Justin Bieber）账户里的评论。”他说道。（完）