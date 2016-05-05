芬兰10岁“小黑客”帮助Facebook找漏洞 获得一万美元奖金

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透赫尔辛基5月4日 - 社交媒体巨头Facebook(FB.O)为芬兰一名10岁男孩颁发一万美元，以奖励他找出该公司旗下图片分享软件Instagram的一个漏洞。
男孩名叫Jani，出于隐私保护，他的姓氏未公开。Facebook设立了“漏洞报告奖”，奖励那些找到其平台漏洞或弱点的用户，Jani是该奖最年轻的获得者。
“我想看看Instagram的评论区能不能扛住恶意代码攻击。结果不能。”Jani对芬兰报纸Iltalehti说道。
Facebook称，该漏洞已在2月修复，奖金3月给出。
Jani年纪尚小，没有自己的Facebook或Instagram账户。他说自己从Youtube视频学会编程，并找到了一种删除Instagram用户评论的办法。
“我可以删除上面任何人的评论的。甚至是贾斯汀·比伯（Justin Bieber）账户里的评论。”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。