芬兰10岁“小黑客”帮助Facebook找漏洞 获得一万美元奖金

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基5月5日 - 社交媒体巨头Facebook 为芬兰一名10岁男孩颁发一万美元，以奖励他找出图片分享软件Instagram的一个漏洞。
男孩名叫Jani，出于隐私保护，他的姓氏未公开。Facebook设立了“漏洞报告奖”，奖励那些找到其平台漏洞或弱点的用户，Jani是该奖最年轻的获得者。
“我想看看Instagram的评论区能不能扛住恶意代码攻击。结果不能。”Jani对芬兰报纸Iltalehti说道。
Facebook称，该漏洞已在2月修复，奖金3月给出。
Jani年纪尚小，没有自己的Facebook或Instagram账户。他说自己从Youtube视频学会编程，并找到了一种删除Instagram用户评论的办法。
“我可以删除上面任何人的评论的。甚至是贾斯汀·比伯（Justin Bieber）账户里的评论。”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
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