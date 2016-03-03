德国怀疑Facebook违反用户信息保护法 正式展开反垄断调查

路透法兰克福3月2日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)正在调查Facebook(FB.O)疑似滥用市场影响力而违反用户信息保护法，对Facebook是否违反竞争法首度展开正式调查。

该局称，Facebook有关如何使用客户资料的服务条款，疑似滥用了它在社交网络领域可能拥有的主导地位。该局拟检视，用户是否被确切告知其个人讯息将如何被Facebook取得。

Facebook是全球最大社交网站，月度用户高达16亿。Facebook基于收集到的用户相关数据吸引广告收入。

“对于Facebook这类依赖广告收入的网络公司，用户讯息至关重要。”联邦竞争法主管局局长Andreas Mundt说。

“考虑到这个因素，也有必要从滥用市场影响力的角度，检视消费者是否充分被告知其讯息收集的形式和范围。”

Facebook发言人周三称：“我们确信公司完全遵守法律规范，希望能与FCO合作并解答他们的问题。

理论上，一旦企业被认定确实滥用市场主导地位，最高罚金可达该公司年营收的10%。但联邦竞争法主管局从来没有以最高金额开罚过。(完)