德国怀疑Facebook违反用户信息保护法 正式展开反垄断调查

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透法兰克福3月2日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)正在调查Facebook(FB.O)疑似滥用市场影响力而违反用户信息保护法，对Facebook是否违反竞争法首度展开正式调查。
该局称，Facebook有关如何使用客户资料的服务条款，疑似滥用了它在社交网络领域可能拥有的主导地位。该局拟检视，用户是否被确切告知其个人讯息将如何被Facebook取得。
Facebook是全球最大社交网站，月度用户高达16亿。Facebook基于收集到的用户相关数据吸引广告收入。
“对于Facebook这类依赖广告收入的网络公司，用户讯息至关重要。”联邦竞争法主管局局长Andreas Mundt说。
“考虑到这个因素，也有必要从滥用市场影响力的角度，检视消费者是否充分被告知其讯息收集的形式和范围。”
Facebook发言人周三称：“我们确信公司完全遵守法律规范，希望能与FCO合作并解答他们的问题。
理论上，一旦企业被认定确实滥用市场主导地位，最高罚金可达该公司年营收的10%。但联邦竞争法主管局从来没有以最高金额开罚过。(完)
(编译 李婷仪 审校 王颖)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
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