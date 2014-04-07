美股展望：Facebook等动能股或面临更多跌压

路透纽约4月4日 -2013年高涨的股票在过去一周录得几年来最大跌幅后，可能将面临更多惩罚，原因在于，尽管股价已经下跌，但它们的估值看上去仍然偏高。

3月Netflix、Facebook和特斯拉汽车(Tesla)，以及一些生物科技和云计算等坊见熟悉的股票下跌，部分股票甚至下挫逾20%，跌至熊市区域，但它们的估值仍远高于美国股市主要指数。华尔街将股票从近期高位下跌20%或更多定义为熊市。

以Facebook(FB.O)为例，其股价已较不到一个月前的日内纪录高位跌近22%。截至周五收盘时，该股今年迄今仍为上涨近3.8%。生物科技股中，AlexionPharmaceuticals(ALXN.O)股价较2月25日创下的当日高位下跌23%，但截至周五，该股年内迄今仍累计涨了7%。

周五Facebook的市销率(price-to-sales)为近20倍，为标普500指数成分股中最高，该指数的整体市销率为1.7倍。其他估值较高的企业都是着名的动能股，包括Regeneron(REGN.O)、Alexion、TripAdvisor和Vertex Pharmaceuticals(VRTX.O)。

市销率是指一支股票的市值与其12个月营收之比。

这些股票下跌之时，正值经济数据普遍好转之际，数据包括周五公布的非农就业报告，该数据显示3月就业强劲增长，有更多人加入劳动力大军。

周五Nasdaq指数跌逾100点，而标准普尔500指数一度短暂触及日内纪录高位。

**获利预估温和**

外界对第一季企业业绩的预估下降，但投资者预期标普500指数多数成分企业前景将改善。这可能导致资金远离高增长股票，转投增长稳定股票的轮炒行情持续。

下周将公布业绩的企业包括Bed Bath &Beyond(BBBY.O)、富国银行(WFC.N)以及摩根大通(JPM.N)。

汤森路透数据显示，标准普尔500指数成分股第一季获利料较上年同期仅增长1.2%，远低于年初时预估的成长6.5%。

波士顿Ameriprise Financial首席市场策略师DavidJoy称，“我并不担心这一情况波及更广泛的市场，大盘一直处于区间交投，在纪录高位遭遇了阻力，所以这不至于引起惊慌。“该公司管理着7,030亿美元资产。

“我认为可以进行逢低吸纳，但不是吸纳那些遭到打压的股票。金融和工业类股具有吸引力，尤其是软件类等成熟的科技股，看上去比较有价值，”他称。

市场中的投机兴趣没有完全消失。周五有四家完全不同的企业在美国股市进行首次公开发行(IPO)，当日全部收高，涨幅最明显的是在线送餐服务企业GrubHub(GRUB.N)，该股暴涨31%。

然而，对于担心生物科技、网络零售和其他交易密集股票的抛压将波及至大盘其他领域的人来说，周五确实有点令人担忧。标准普尔500指数周五回吐稍早涨幅，最终收低1.25%。

“如果这些个股疲势波及其他领域，或许暗示着市场基本面的改变。如果情况持续发展，人们可能需要寻求保护或检视基本面，”U.S.Global Investors Inc首席交易员Michael Matousek称，该公司管理着大约13亿美元资产。

**供应过剩**

由于Netflix等股票估值远高于其它多数股票，一些投资者不愿目前买入这些股票。

Fort Pitt Capital Group资深股票研究分析师KimForrest称，“要想让动能股炒作起来，你得让人们相信它们还能涨，”

JonesTrading首席市场策略师MikeO’Rourke指出，尽管基于绝对值来看，今年这些股票中的许多依然实际为上涨，但买家基于加权平均价(VWAP)却不愿出手。

以Facebook为例，截至周四收盘，该股年内累计涨9%，但到周五时，基于加权平均价来看则为跌6%。

“基于目前股价，说明他们在错误的时点买入，”他称，“这也意味着当这些股票上涨时，市场很可能供应过剩，因投资者希望出脱亏损的交易。”(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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