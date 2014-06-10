FACEBOOK延揽EBAY大将DAVID MARCUS 主掌即时通讯产品

路透旧金山6月10日 - 根据公司方周一的宣布，过去两年来带领eBay (EBAY.O)成长迅速的支付部门PayPal的David Marcus本月将离任，转而负责Facebook(FB.O)的即时讯息产品。

EBay股价在盘后下跌略逾2%。在Marcus掌舵之下，PayPal透过开发消费者电子钱包、以及零售商的销售时点系统(POS)积极进军实体世界。

Facebook延揽Marcus堪称展现其提升私人讯息功能的最新企图。在Snapchat和Line等广受欢迎的即时通服务商夹击之下，Facebook面临了激烈竞争。2月时，Facebook还以190亿美元收购WhatsApp，让观察家大感意外。

发言人Vanessa Chan说，Marcus将担任Facebook新创设的讯息产品副总裁，负责监督Messenger以及免费的Messenger行动APP。根据公司方表示，每天在Facebook传送的讯息有约120亿则，Messenger App有超过2亿用户。

eBay执行长John Donahoe表示，PayPal正稳步迈向实现2015年目标。

eBay周一股价收低约0.24%至49.58美元。Facebook股价上涨0.61%，报62.88美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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