FACEBOOK延揽EBAY大将DAVID MARCUS 主掌即时通讯产品

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透旧金山6月10日 - 根据公司方周一的宣布，过去两年来带领eBay (EBAY.O)成长迅速的支付部门PayPal的David Marcus本月将离任，转而负责Facebook(FB.O)的即时讯息产品。
EBay股价在盘后下跌略逾2%。在Marcus掌舵之下，PayPal透过开发消费者电子钱包、以及零售商的销售时点系统(POS)积极进军实体世界。
Facebook延揽Marcus堪称展现其提升私人讯息功能的最新企图。在Snapchat和Line等广受欢迎的即时通服务商夹击之下，Facebook面临了激烈竞争。2月时，Facebook还以190亿美元收购WhatsApp，让观察家大感意外。
发言人Vanessa Chan说，Marcus将担任Facebook新创设的讯息产品副总裁，负责监督Messenger以及免费的Messenger行动APP。根据公司方表示，每天在Facebook传送的讯息有约120亿则，Messenger App有超过2亿用户。
eBay执行长John Donahoe表示，PayPal正稳步迈向实现2015年目标。
eBay周一股价收低约0.24%至49.58美元。Facebook股价上涨0.61%，报62.88美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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