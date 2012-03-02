独家：Facebook拟寻求更大规模融资

根据两位熟悉内情人士称，全球最大社群网站Facebook计划增加其25亿美元的信贷额度，以因应该公司上市後员工股权激励成权所衍生的大笔税负。Facebook在六个月前增加三分之二借贷规模，消息人士说，它正利用其强大的社群网站实力，为其惊人的成长取得更多融资。路透