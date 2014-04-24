焦点：Facebook的下个成长引擎还在预热

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
撰稿 Alexei Oreskovic 编译 张明钧/石冠兰/王翔琼
路透旧金山4月24日 - Facebook Inc(FB.O)向华尔街传递了一个讯息：不要期望新的营收来源将会很快出现。
这家全球最大社群网络公司第一季营收增幅创多年来新高，因其移动广告业务发威。
尽管Facebook为投资人捎来喜讯，带动其股价在盘后交易中上涨约3%，但该公司清楚表示，视频广告及照片分享应用Instagram的嵌入广告业务不会在短期内开花结果。
Macquarie Research分析师Ben Schachter表示，“这可能是电话会议中最令人失望的声明；许多人期待该公司的下一个成长来源。”
Facebook营运长Sheryl Sandberg周三在电话会议中向分析师表示，Instagram广告、视频广告以及刚起步的移动广告网络仍在实验阶段，这些业务料不会在2014年对营收做出实质贡献。
这可能粉碎了部分投资人期望，他们原先预期Facebook以10亿美元收购Instagram两年之后，该应用可以开始带来营收。
“我们非常注重用户增长，我们刻意放慢实现营收的速度，“Sandberg在论及Instagram上广告数量不多时表示，“对于尽速提升此一业务，我们认为没有必要操之过急。”
Facebook在推行自动播放的视频广告方面也进展缓慢。今年初Facebook表示将允许少量广告商在公司界面播放15秒钟的视频广告，但Sandberg周三称，公司仍在衡量用户的反应，并不急于全面向广告商开放这一服务。
这样的言论可能导致金融分析师和投资者重新评估Facebook的近期前景。在周三公布业绩前，摩根士丹利在给投资者的报告中预计，视频广告今年将为Facebook带来9亿美元收入，Cowen & Co则预计视频广告营收能达到10亿美元。
Facebook股价在盘后交易中保持升势，尽管该公司警告称由于同比增长难度逐年加大，今年广告营收增速将放缓。
麦格理的Schacther表示，由于基于移动广告业务的业绩表现强劲，投资者愿意给Facebook留出一些余地。
他在谈到该公司额外营收机会时指出，“他们已经赢取了信任，即便这季度或下季度没有出现，那么也一定终将出现。”
**转机**
Facebook的新闻推送广告业务，在过去一年激发了营收增速并提振了股价。这样的广告类型非常适用于智能手机以及其他移动设备的小屏幕。
Facebook表示，移动广告为第一季广告营收贡献了59%，高于上年同期的30%。Facebook第一季整体营收成长72%至25亿美元，高于汤森路透I/B/E/S预期的23.6亿美元。
Facebook第一季业绩凸显出其自2012年上市以来的发展历程，当时对营收成长的担忧导致股价减半。
FBN Securities分析师Shebly Seyrafi称，很多主要投资者对Facebook把广告业务转向手机的能力表示担忧，另外，有关消费者减少使用该社交网络的看法已被驱散。
他指出，第一季Facebook用户每日登陆其网站的比率增加至近63%，高于2013年底的61.5%。
“倘若观察用户成长、使用率和货币化这三大价值杠杆，Facebook在这三个方面都有着出色表现，”他说。
Seyrafi称，相信Instagram图片分享业务短期内可能获利，且表示对Facebook的言论并不感到担心。
“所有这些都是该公司成长的新动力，”Seyrafi表示。“但我认为他们想先见到成效，然后公布于众，而不是事先就发话。”(完)
(审校 高琦)
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英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
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