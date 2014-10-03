独家：FACEBOOK考虑试水保健领域

路透旧金山10月3日 - Facebook(FB.O)已经知道你和谁是朋友，知道你对什么感兴趣。不久之后，可能还会知道你身体状况怎么样。

三名消息人士称，继科技企业苹果(AAPL.O)和谷歌(Google)(GOOG.O)之后，Facebook也将踏入保健这个充满机遇的领域。消息人士要求匿名，因该计划还在磋商中。

公司在研究创建“支持社区”，让患有不同疾病的Facebook用户建立联系。公司的一个小团队还在考虑新的“预防”应用，帮助人们改善生活方式。

消息人士称，Facebook近几个月一直在与医疗行业专家和企业家进行会议，而且正在组建研发部门，测试新的保健应用。消息人士表示，Facebook仍然在征集意见。

Facebook一直对保健领域感兴趣，不过同其他更紧迫的产品相比，排在稍微靠后的位置。

最近Facebook开始意识到，或许可以用保健来提高用户忠诚度。

首先：Facebook在2012年推出的的“器官捐赠者状态项目”大获成功。据《美国移植杂志》上发表的一份2013年6月研究报告，在Facebook调整个人资料页面以便用户能够说明自己的器官捐赠状态的当天，美国就有13,054人在线注册成为器官捐赠者，是此前616人的每日平均注册量的21倍。

其次，一名前Facebook内部人士表示，Facebook产品团队注意到，身患糖尿病等慢性病的人会上社交网站寻找建议。此外，PatientsLikeMe等病人网络的扩张，也表明人们越来越愿意在网上分享病症和治疗经验。

Facebook多年来一直在保护隐私方面饱受指责。这个问题可能构成挑战。该公司曾为了研究目的而操纵信息流，本周为此向用户道歉。

Facebook拒绝就保健计划发表评论。(完)