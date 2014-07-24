Facebook香港乔迁新居 处处体现＂开放连结＂的企业文化

路透香港7月24日 - 抓娃娃机、育婴室、涂鸦墙、无敌海景休息区、开放式厨房...，这一切同时出现在Facebook(FB.O)香港新办事处，希望给员工营造家的感觉，也跟公司＂开放连结＂的企业精神连贯。

Facebook的新办公室位于港岛东中心60层，楼面面积约1.1万平方尺，可眺望维多利亚港，拥有开阔的海景视野。其会议室以具有香港特色的＂潮语＂命名，例如“吹水”（聊天）、“掂过碌蔗”（非常顺利）、“大茶饭”（大生意）等。本地艺术家的作品及涂鸦与香港本地文化共鸣，例如柱子上临摹“九龙皇帝”曾灶财的手绘涂鸦。还有五颜六色的沙发和靠垫，墙壁上的艺术字“美好的一天”象征香港办事处未来会更好。

同时，员工更可以在上班间隙扔飞镖、利用跑步机和打乒乓球锻炼、或是在优闲酒廊谈天说地，进行“三文治社交”。

Facebook介绍人指出，开放连结（open connected）的企业文化处处渗透在办公空间，同时公司亦提供家庭友善的工作环境，例如设有育婴室方便女性员工。一幅形似Facebook动态时报“留个言吧”界面的落地特色墙，让员工与来宾留言。

“我们希望员工的交流不仅限于桌面的电脑，还希望办公室可以营造出家的感觉，建立更紧密的联系。”Facebook大中华区总经理梁幼莓说。

Facebook在香港的第一间办公室于2011年设立，此次扩张是为了促进亚太地区用户与他们的合作伙伴、客户在商业上的交流。截至2014年3月，Facebook全球共有员工6,818人，本港用户440万。

目前Facebook在中国大陆仍然被封锁，但公司早前称考虑在内地设立办事处，为当地广告商推广其海外业务提供支持，但具体的设立时间仍然不能确定。(完)

(发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/曾祥进)

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