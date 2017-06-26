Facebook与好莱坞业者洽谈制作原创电视节目--WSJ

路透6月26日 - 华尔街日报（WSJ）周日报导，Facebook(FB.O)正与多家好莱坞制片商洽谈制作根据剧本拍摄、具有电视水准品质的节目，希望在今年夏末推出自制节目。

华尔街日报引述知情人士指出，Facebook与好莱坞经纪公司会谈时透露，愿意以每集高达300万美元的制作成本投入。

Facebook希望锁定13-34岁年龄层观众，焦点客层则在17-30岁。报导称，Facebook已敲定的节目有戏剧节目“Strangers”及游戏竞赛节目“Last State Standing”。

尚无法取得Facebook置评。(完)