Facebook与好莱坞业者洽谈制作原创电视节目--WSJ

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透6月26日 - 华尔街日报（WSJ）周日报导，Facebook(FB.O)正与多家好莱坞制片商洽谈制作根据剧本拍摄、具有电视水准品质的节目，希望在今年夏末推出自制节目。
华尔街日报引述知情人士指出，Facebook与好莱坞经纪公司会谈时透露，愿意以每集高达300万美元的制作成本投入。
Facebook希望锁定13-34岁年龄层观众，焦点客层则在17-30岁。报导称，Facebook已敲定的节目有戏剧节目“Strangers”及游戏竞赛节目“Last State Standing”。
尚无法取得Facebook置评。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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