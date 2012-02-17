(更正)Facebook在中国申请注册大批商标 但“脸谱”等已被抢注

2012年1月11日，拉斯维加斯消费者电子展上拍摄到的Facebook标识。 REUTERS/Steve Marcus

（更正：原标题中的Fackbook系笔误，应为Facebook）

路透香港2月16日电---尽管中国仍是Facebook尚未进入的国家之一,但其早在六年前就开始做热身准备.据中国国家工商管理局的官方信息显示,其已在中国境内申请注册的各类商标规模高达60余个,最早一项於2006年3月30日就提出了申请.

但据Facebook于中国国内商标注册等相关业务代理机构--东方亿思知识产权代理有限公司表示,上述60多个商标中的一部分已被中国国内用户抢注,其中包括"脸谱"、"脸书"等最流行的商标,最终的商标归属不一定会是Facebook公司.

国家工商局商标网信息显示,Facebook申请的中文商标包括"脸谱"、"面书"、"脸书"、"飞书博"、"飞思博"、"翡思簿"、"菲丝博克"等;英文商标则包括"THEFACEBOOK"、"FACEBOOK"等.

"其中的许多商标已经被抢注了,如最流行的'脸谱'、'脸书'、'面书'等."东方亿思知识产权代理有限公司的业务代表通过电话对路透表示.

目前Facebook这些被抢注的商标注册的法律申请都处於驳回待审状态.

上述商标的申请人为美国Facebook公司.从申请时间看,早在2006年的3月30日其已开始将目光对准了中国.

目前,另一家科技产业巨头--苹果(AAPL.O)也在中国陷入商标纠纷,其正与中国唯冠科技有限公司进入法律诉讼阶段.唯冠科技周三在接受路透专访时称,中国海关禁止进口苹果iPad难度较大;其与苹果就iPad中国注册商标的纠纷,达成庭外和解将是最好的方案.

"我们正在收集证据,希望通过Facebook对被抢注商标拥有的知名度等,争取能获得相关的商标权."东方亿思公司人士称.

她表示,商标纠纷一直存在许多年了,有的的确是业务原因导致的,但有的实属恶意注册.目前,中国每年申请注册的商标量已高居全球第三位.

根据商标网的信息显示,以"脸谱"为例,列出的申请注册机构或个人就高达十几个.(完)

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--记者 毕晓雯; 审校 林高丽

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