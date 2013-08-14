Facebook公布英美两地用户流量数据 以吸引广告主上门

5月2日在波黑一处城镇拍到的一位智能手机用户展示Facebook应用。 REUTERS/Dado Ruvic

路透8月13日 - 社群网络业巨擘Facebook(FB.O)周二表示，在美国每三人就有一人每天登入该公司网站，总数超过1.28亿人，而在英国每日登入的用户数约达2,400万人；该公司首度公布区域数据，藉以协助广告主了解人们如何运用这个社群网络。

这同时也是该公司争夺电视广告预算的一个行动；广告主在发起宣传活动时，往往以电视广告作为首选。

Facebook全球行销解决方案副总裁Carolyn Everson表示，希望能够提出明确事实，让广告主能够了解到其广告可以接触到的人数，或者是当广告主推出影片时可以传播的的人数。

举例来说，备受瞩目的AMC电视剧集"Breaking Bad"周日的季中首播时，有近600万人收看。

虽然Facebook拥有超过10亿用户，无疑是全世界最大最受欢迎的社群网络，但广告主往往需要更多数据才能做出决定。

Altimeter Group媒体及广告业分析师Rebecca Lieb表示，10亿是一个抽象数字。她称，“Facebook虽然让人印象深刻且规模庞大，但若有了各区域的数字，我们就会有更清楚的印象。”

Facebook同时在周二公布英美两地每月及每日的活跃移动设备用户数据。

根据eMarketer数据，美国广告市场上电视广告所占比重最高，达39%，估计今年电视广告市场规模将达663亿美元。数码广告在2013年的占比约25%，估计广告费用规模达420亿美元。

**改变习惯**

不过仍有一些习惯出现改变，根据eMarketer说法，今年可能首次出现平均使用数码媒体时间超过收看电视。

广告公司WPP(WPP.L)创办人暨执行长Martin Sorrell在LinkedIn发文指出，预期该公司五年后将有多达45%的业务来自数码媒体，突显出人们正在改变习惯。

Facebook在7月公布近两年来最为强劲的广告营收成长，18个月的改善产品期终于开花结果，这包括开发移动设备版本的服务。该公司第二季整体广告营收为16亿美元，过去一个月来该公司股价上涨近50%。

各界普遍预期Facebook将推出一个改良过的视频广告服务，但Facebook的Everson拒绝对此置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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