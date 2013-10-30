Facebook季度营收超华尔街预期

8月14提在波斯尼亚拍到的手机用户与Facebook标志合影。 REUTERS/Dado Ruvic

路透旧金山10月30日 -全球第一大社交网站Facebook(FB.O)公布移动广告业务取得强劲增长，推动其营收大涨60%，优于华尔街预期。

该股股价在盘后交易中上扬9.4%至53.60美元。

移动广告业务营收在Facebook第三季整体广告营收中占到49%，约为8.8亿美元，上年同期约为1.5亿美元，当时该公司刚刚开始拓展这项业务。

JMP Securities分析师Ronald Josey称，“它似乎开足了马力。”

他称，Facebook移动广告营收强劲，尤其使许多投资者把他们在2012年该公司上市时曾有的担忧抛在了脑后。

“显然他们有这种产品，有流量，目前还有了广告解决方案，”Josey称。

Facebook表示，截至9月底，其每月活跃用户数量增至11.9亿，高于6月底时的11.5亿。该公司称，其每日大约有5.07亿活跃的手机用户。

过去三个月Facebook股价翻番，随着消费者越来越多地通过智能手机或其他移动设备接入网络，华尔街对该公司的发展能力表示欣喜。

Facebook第三季总体营收为20.16亿美元，根据汤森路透I/B/E/S数据，这高于分析师平均预期的19.11亿美元。

该公司表示，在截至9月30日止的三个月，净利为4.25亿美元，合每股盈余(EPS)0.17美元，上年同期为净亏损5,900万美元，合每股亏损0.02美元。(完)

(编译 郑茵/于春红; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。