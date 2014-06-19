Facebook网站出现故障 数分钟后似乎恢复正常

专访：投资数字货币的全球性基金Alphabit成立 筹资目标3亿美元

路透纽约4月20日 - 全球性基金Alphabit联合创始人Liam Robertson在接受路透专访时表示，这家投资比特币等数字货币的基金已经成立，初始目标定在3亿美元，基金经理寻求利用对可实现即时、无国界交易虚拟资产日益增长的需求。