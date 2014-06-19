Facebook网站出现故障 数分钟后似乎恢复正常

专访：日本大同生命将继续增持海外债券
路透东京4月21日 - 日本T&D Holdings旗下大同生命保险株式会社高管周五接受采访时表示，继去年买入2,200亿日圆(20.1亿美元)海外债券后，该公司计划在当前财年继续增持海外债券。
路透6月19日 - Facebook(FB.O)网站周四出现“抱歉，出现异常”的字样，几分钟后网站似乎恢复了正常。
网站的首页在0815 GMT显示“我们在尽快修复”。
包括中国、新加坡和印度在内的国家均报告该网站出现故障。
故障原因尚不得知。该公司尚没有对寻求置评的电子邮件回复。(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
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路透东京4月21日 - 日本T&D Holdings旗下大同生命保险株式会社高管周五接受采访时表示，继去年买入2,200亿日圆(20.1亿美元)海外债券后，该公司计划在当前财年继续增持海外债券。
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透纽约4月20日 - 全球性基金Alphabit联合创始人Liam Robertson在接受路透专访时表示，这家投资比特币等数字货币的基金已经成立，初始目标定在3亿美元，基金经理寻求利用对可实现即时、无国界交易虚拟资产日益增长的需求。