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国际财经 | 2014年 6月 19日 星期四 18:20 BJT

Facebook网站出现故障 数分钟后似乎恢复正常

路透6月19日 - Facebook(FB.O)网站周四出现“抱歉，出现异常”的字样，几分钟后网站似乎恢复了正常。

网站的首页在0815 GMT显示“我们在尽快修复”。

包括中国、新加坡和印度在内的国家均报告该网站出现故障。

故障原因尚不得知。该公司尚没有对寻求置评的电子邮件回复。(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)

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