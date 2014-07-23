移动广告助力Facebook第二季营收激增61%

路透旧金山7月23日 - 全球最大的互联网社交网络Facebook(FB.O)在移动广告业务快速增长的带动下，第二季营收激增61%，超越华尔街人士的预估并拉抬公司股价于周三盘后升至纪录高位。

Facebook周三表示，广告商和用户在第二季对使用该公司服务的兴趣都有升温。

Facebook首席运营官Sheryl Sandberg周三接受路透访问时表示，目前该公司的广告客户数量已达150万个，第二季在所有地区的广告业务都有强劲增长。

“我们现有客户的广告支出增加，而且有新客户不断加入，”Sandberg称。

Facebook称，第二季移动广告营收占广告总营收的62%，高于上年同期的41%和今年第一季的59%。

Facebook新闻广告业务过去一年激发了公司的营收成长并提振股价。新闻广告就是把付费营销信息直接插入用户的消息和内容中。Facebook股价周三在常规交易时段收报71.29美元，自去年7月以来差不多大涨了两倍。

该公司在6月30日止的三个月整体营收为29.1亿美元，上年同期为18.1亿美元。汤森路透I/B/E/S调查分析师预期为营收28.1亿美元。

这家全球最大的互联网社交网络公布，目前每月活跃用户数量为13.2亿。这些用户当中，有62.8%在第二季度天天访问Facebook，比例高于上年同期的60.8%。

Facebook公布季度净利为7.91亿美元，合每股盈余0.30美元，上年同期分别为3.33亿和0.13美元。该公司称，扣除特殊项目后，第二季每股盈余为0.42美元，高于0.32美元的预估。

Facebook股价在周三盘后交易中上扬约4%报74.10美元。(完)

(编译 徐文焰/李爽/郑茵 审校 张涛/杜明霞)

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