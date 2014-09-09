Facebook准备花费数十亿美元让所有人都能上网--扎克伯格

路透墨西哥城9月5日（记者 Christine Murray） - Facebook(FB.O)首席执行官马克·扎克伯格周五称，公司准备花费数十亿美元完成其让地球上每个人都能使用互联网的计划。

“我们真正在意的是让世界上每个人都能上网，”扎克伯格在墨西哥城一个活动上表示。该活动由墨西哥富豪Carlos Slim主持。

“即使这意味着未来10年Facebook需要花费数十亿美元才能让这成为现实，我认为长期来看这对我们和世界来说将是件好事。”

国际电信联盟的数据显示，到2014年底，约30亿人能够上网，其中13亿人使用Facebook。

Facebook去年推出其Internet.org项目，通过与电话运营商合作让非洲和亚洲等地无法上网的人能够访问网络。

“我相信……当所有人都能够上网后，我们所有的商业和经济活动将会更好，”扎克伯格说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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