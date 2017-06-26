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市场报道 | 2017年 6月 26日 星期一 21:40 BJT

美国热股：Facebook与好莱坞业者洽谈制作原创电视节目，盘初上涨0.87%

路透6月26日 - 华尔街日报周日报导，Facebook正与多家好莱坞制片商洽谈制作根据剧本拍摄、具有电视水准品质的节目，希望在今年夏末推出自制节目。

华尔街日报引述知情人士指出，Facebook与好莱坞经纪公司会谈时透露，愿意以每集高达300万美元的制作成本投入。

Facebook股价早盘上扬0.87%，至56.4美元。(完) (编译 刘静 审校 母红)
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