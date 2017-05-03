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市场报道 | 2017年 5月 4日 星期四 04:22 BJT

美股盘后：FACEBOOK跌1%，此前公布季度业绩

路透5月3日 - FACEBOOK周三在美股盘后交易下跌1%，此前该公司公布业绩。

FACEBOOK公布首季每股收益1.04美元，总营收为80.32亿美元，上年同期为53.82亿美元。

该公司还公布，截至3月31日的月均活跃用户数(MAUS)达到19.4亿，按年增长17%。日均活跃用户(DAUS)为12.8亿，按年增长18%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期为第四季每股盈利为1.12美元，营收为78.4亿美元。(完) (编译 母红；审校 李军)
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