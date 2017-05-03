美股盘后：FACEBOOK跌1%，此前公布季度业绩

澳洲经济指标总览--5月24日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月3日 - FACEBOOK周三在美股盘后交易下跌1%，此前该公司公布业绩。
FACEBOOK公布首季每股收益1.04美元，总营收为80.32亿美元，上年同期为53.82亿美元。
该公司还公布，截至3月31日的月均活跃用户数(MAUS)达到19.4亿，按年增长17%。日均活跃用户(DAUS)为12.8亿，按年增长18%。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期为第四季每股盈利为1.12美元，营收为78.4亿美元。(完) (编译 母红；审校 李军)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)