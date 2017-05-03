美股盘后：FACEBOOK跌1%，此前公布季度业绩

路透5月3日 - FACEBOOK周三在美股盘后交易下跌1%，此前该公司公布业绩。

FACEBOOK公布首季每股收益1.04美元，总营收为80.32亿美元，上年同期为53.82亿美元。

该公司还公布，截至3月31日的月均活跃用户数(MAUS)达到19.4亿，按年增长17%。日均活跃用户(DAUS)为12.8亿，按年增长18%。