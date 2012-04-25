Facebook近期收购或使其上市延後一周--消息

路透旧金山4月24日电---知情人士周二透露,Facebook最近发起的收购案可能让该公司上市时间延後一周左右.

Facebook最近同意以大约10亿美元收购成立不久的图片分享公司Instagram,并於周一表示,将支付5.5亿美元购买微软(MSFT.O)数百项专利.

预计再过几周,Facebook就将进入首次公开发行(IPO)最後阶段.这可能成为矽谷(矽谷)史上最大规模的上市案.Facebook计划在5月某个时间上市,路演通常在股票挂牌的两周前举行.

消息人士称,Facebook近期的收购案可能让上市延後一周左右,因为该公司将需要与美国证券交易委员会(SEC)讨论这些事件的影响.

不过该消息人士又补充称,收购也可能泡汤,这意味着Facebook或许就没必要填写新的监管文件回答SEC的问题,也就不会多花时间.该人士不愿具名,因未被授权公开发表有关此次IPO的言论.

Facebook和SEC发言人拒绝置评.

目前SEC的公司金融部门正审查Facebook上市申请文件,必须在SEC宣布文件有效後公司才能开始销售股票.

Facebook管理层计划最早在5月7日开始路演,并在5月14日当周尾段开始交易.但美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周二稍晚报导称,目前看来,该公司更可能在5月14日启动路演,甚至是可能在5月月末.

CNBC并称,若是这样,Facebook股票挂牌时间就可能推迟到6月初或中旬.CNBC指出,这是因为5月28日正逢美国阵亡将士纪念日,那个时候股市流动性可能欠佳,对Facebook这种新股的热情程度或许低一些.(完)

--编译 程琳;审校 张明钧

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