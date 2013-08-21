Facebook牵头发起提高互联网普及率的项目

IBM与中国万达将设立合资企业 中国企业提供云服务
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。
路透8月21日 - Facebook(FB.O)首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)联合三星电子(005930.KS)、高通(QCOM.O)和其他四家公司共同发起一项旨在提高互联网普及率的项目。该项目旨在让全球更多无力负担上网费用的人口享受到互联网。
这个名为Internet.org的项目将在周三成立。扎克伯格表示，该项目的重点在于让全世界50亿未接触互联网的人能够使用互联网。
扎克伯格表示：“Internet.org的目标是使全世界三分之二的尚未接触互联网的人口得以使用互联网，为所有人带来同样的机会。”
参与该项目的其他成员企业包括爱立信(ERICb.ST)、联发科技(2454.TW)、诺基亚和欧普拉软件公司(Opera Software ASA)(OPERA.OL)。
Facebook表示，这一联盟将开发性价比更高的智能手机，并在未有网络的社区提供互联网接入。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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