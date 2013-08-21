Facebook牵头发起提高互联网普及率的项目

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月21日 - Facebook 首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)联合三星电子 、高通 和其他四家公司共同发起一项旨在提高互联网普及率的项目。该项目旨在让全球更多无力负担上网费用的人口享受到互联网。
这个名为Internet.org的项目将在周三成立。扎克伯格表示，该项目的重点在于让全世界50亿未接触互联网的人能够使用互联网。
扎克伯格表示：“Internet.org的目标是使全世界三分之二的尚未接触互联网的人口得以使用互联网，为所有人带来同样的机会。”
参与该项目的其他成员企业包括爱立信 、联发科技 、诺基亚和欧普拉软件公司(Opera Software ASA) 。
Facebook表示，这一联盟将开发性价比更高的智能手机，并在未有网络的社区提供互联网接入。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数