Facebook提高IPO价格区间 拟融资121亿美元--消息

调查：美国基金经理2月维持投资组合配比不变
路透2月28日 - 路透调查显示，2月美国基金经理建议的模型全球投资组合并无太大变化，等候全球经济与特朗普政策提案后续发展的更明晰信号。
路透纽约/旧金山5月14日电---知情人士透露,由於需求强劲,全球最大的社交网站Facebook(FB.O)已提高首次公开发行(IPO)价格区间至34-38美元,从而使该公司估值超过1,000亿美元.
若按IPO价格区间中值36美元计算,Facebook将通过发行3.374亿股融资121亿美元.该公司IPO的最初价格区间为28-35美元.
华尔街此前已预计该公司将上调价格区间,因投资者青睐此宗硅 谷史上最大规模的IPO,此前为谷歌2004年的IPO.
另外一名知情人士稍早向路透表示,Facebook将於周二结束IPO申购,比原计划提前两天,表明这笔标志性的上市交易需求火热.
该公司原计划周四确定发行价,周五挂牌交易.
IPO价格区间的低端被上调21%.而上调逾20%通常意味着,该公司必须向美国证券交易委员会(SEC)提交更改申请.
该公司发言人Jonny Thaw周一拒绝置评.
美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)稍早援引消息人士的话报导称,Facebook提高IPO价格区间.(完)
--编译 许娜;审校 张荻
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透2月28日 - 路透调查显示，2月美国基金经理建议的模型全球投资组合并无太大变化，等候全球经济与特朗普政策提案后续发展的更明晰信号。
路透伦敦2月28日 - 由于担心在即将到来的大选中右翼势力崛起，欧洲投资者将欧元区股票持仓调降至两年低点，并称他们在通过期权、黄金和做空法国债券对冲风险。
路透伦敦2月28日 - 周二出炉的路透月度调查显示，英国基金经理2月上调美国及欧元区股票配比；但有鉴于法国大选的纷扰，部份人士表达对欧洲政治风险升高的疑虑。