Facebook招股案令做市商损失过亿--消息

路透纽约5月25日电---参与Facebook(FB.O)首次公开发行(IPO)的华尔街四家主要做市商表示,预计Nasdaq交易技术故障给他们造成的损失约为1.15亿美元.

上周五Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)美国交易所出现技术故障,导致Facebook的开盘时间推迟了30分钟,许多客户下单也被延迟,部分投资者和交易商在股价下跌时蒙受了巨大损失.

目前Nasdaq面临投资者的起诉,经纪商也威胁要采取法律行动.

该交易所已拿出1,300万美元用於处理可能出现的投诉,但做市商本次提出的索赔远远大於这一数字.在某些案子中,Nasdaq的赔付上限设定为300万美元,但电子交易商Knight Capital Group已表示,将力争获得全额赔偿.

据消息人士透露:

* 瑞银集团UBSN.VX估算在Facebook招股中损失约为3,000万美元;

* Knight Capital Group(KCG.N)预计损失在3,000-3,500万美元;

* Citadel Securities计入的损失为3,000万美元

* 花旗集团(C.N)自动交易部门列入的损失约为2,000万美元.

消息人士称,索赔金额以百万美元计算,而且还在不断增加,预计还会有其他公司公布在Facebook招股中录得的损失,其中包括E*Trade Financial(ETFC.O)的100万美元亏损.(完)

--编译 郑茵;审校 吴云凌

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