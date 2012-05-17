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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 17日 星期四 08:56 BJT

Facebook提高IPO规模 最多可能筹资160亿美元

消息人士透露，Facebook将首次公开发行(IPO)规模提高25%，可能最多筹资160亿美元，因投资者对Facebook新股需求强劲，而围绕公司长期盈利潜力的辩论退居次位。

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