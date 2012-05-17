特写：Facebook上市盛宴开席 散户投资者狂热追逐

5月16日 在Lavigny拍到的一部手机应用软件的Facebook图标。 REUTERS/Valentin Flauraud

路透旧金山5月16日电---如果"Facebook菜鸟教程"帮助你在全球最大的社交网络上找到朋友并晒照片,那麽考虑一下"Facebook首次公开发行(IPO)机密"这本书,该书意在教你"如何以这起世纪IPO案致富."

忽如一夜春风来,似乎一夜之间就出现了八本左右的自助教程,试图搭上围绕矽谷最大规模IPO激情的顺风车捞上一笔.而这本电子书就是其中之一.

其他诸如"Facebook IPO盛宴:你加入了吗?"以及"如何投资Facebook"等,这些书都谈不上是畅销书.但是与众多关於此次IPO的网络论坛以及新闻报导一起,他们反映了普通人的渴望--这些人许多都从未买过股票--加入是次152亿的股票出售中.

"若你没能创立Facebook,那麽你最能炫耀的将是声称你在这家社交媒体还是个在宿舍中开发的项目时就投资了它.若不然,或者参与了IPO."Nancy Miller在名为"Facebook IPO 初级读物"这本指导书中写道.

许多财富经理都建议其客户避开Facebook,他们指出IPO估值最高可达炫目的1,040亿美元,以及一旦开始交易估值可能更高.而且该公司也显示出增长放缓的迹象,也没找到在移动设备上赚钱的法门,另外新股东对公司影响力微乎其微,因为近56%的有投票权的股票将掌握在一个人手里:Facebook的首席执行官扎克伯格.

但是这些警告就像是说给聋子听了,许多人仍是被Facebook的名气以及全球七个人中就有一个人登陆Facebook的事实所吸引.Facebook Inc(FB.O)周二将IPO规模增加近25%,且上调目标价格区间.

"我记不得还有其他的IPO获得这样的关注,"GreenCrest Capital资深分析师Max Wolff说道,"热议Facebook IPO的人中,有半数很可能根本不知道IPO是什麽意思."

对Facebook股票强劲的需求意味着多数散户投资者只能等到周五Facebook登陆Nasdaq市场之後,才能分得一杯羹--并且冒着被套的风险.若股价一飞冲天,则一般人的成交价或许要远高於其希望买入的价格,届时将面对亏损的可能,因为资金旋风涌入随後迅速撤出,将打压价格脱离高点.

"我不知道是否上市当天买入是个好主意,但是我喜欢这家公司的新奇特性而且能够声称我可是在首日购买的."Micah Stubb说道.其是一位首次投资者,居住在俄克拉荷马州巴特尔斯维尔市,从事油气行业工作.

华盛顿乔治城大学麦克道诺商学院工商管理及财政学教授Reena Aggarwal表示,Facebook首秀当日股价可能会窜涨30%.她建议散户投资者过几周等股价稳定後再出手,可能是更佳的策略.

"市场会试图搞清Facebook的合理价位,首日交易股价将大幅上涨,"Aggarwal称,"亦存在着大量风险--虽然该公司在高速成长,但也面临高风险,因为存在大量不确定性,所以散户投资者必须要小心谨慎."

**抽中新股机率微乎其微**

Facebook继用户数量达近10亿,年度营收近40亿美元,以及2010奥斯卡获奖电影"社交网络"令其品牌知名度上升後,该公司准备上市.社交网络这部电影描述了扎克伯格的成名历程,他在哈佛大学的宿舍里创建了Facebook.

大多数普通民众获得Facebook IPO股票的机率微乎其微,因为预计由摩根士丹利(MS.N)、摩根大通(JPM.N)和高盛(GS.N)牵头的33家承销商将会授予他们最重要的客户,通常为机构投资者,优先购股权.

承销商们称,通常仅有5-30%的IPO股票会留给散户投资者.

RegentAtlantic Capital是建议客户避开Facebook的财富管理公司之一,但成效不大.

RegentAtlantic财富顾问Chris Cordaro称,"大多数客户或其子女都与Facebook有些互动,因此我相信需求将高涨."Cordaro警告称,周五以高价买入的投资者未来可能会承受"大量痛楚".

出於这些顾虑,部分散户投资者计划快速买入再快速出脱.如果这些投资者能以IPO定价入货,可能还行之有效,但若他们最终只能在股价上涨後买入,可能就不会那麽幸运了.

"散户参与伴随有更多的炒作和噪音,因此市况会更加动汤,"美国普林斯顿大学经济学教授David Sraer表示,"他们往往成群结队,而且一边倒地押注市场,导致了市况失衡."

已退休的化学工程师Alvan Sweet通过嘉信理财(Charles Schwab)申购1万股Facebook的股票,按IPO指示性价格区间高端计算,这笔股票价值为38万美元.如果他足够幸运,可以获得配股,他计划在上市首日或第二日就抛售.

Sweet的儿子是IPO Boutique顾问公司的高级经理合伙人,他之前曾多次投资於IPO,但这是第一次其在佛罗里达州公寓社区的朋友们不停地央求他帮助买股票."他们希望我有这个门路,因为我的儿子在这行工作,"他说.

Sweet的一个朋友Lucky Bloch承认之前投资一项IPO时曾亏过钱,但他对这次投资将带来不错收益抱有信心.

他抱怨道,"价格最初上涨,IPO本来就该这样.""如果你可以在首秀之前买入,然後几日後卖出,就会赚钱,"他对路透表示,"你能帮我买到股票吗?"(完)

--编译 田建华/兰秀娟;审校 高琦/张明钧

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