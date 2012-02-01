Facebook申请高达50亿美元的IPO

澳洲央行总裁称鼓励家庭借款会带来风险 发出暂不降息信号
路透悉尼2月22日 - 澳洲央行总裁洛威周三发出迄今为止最明确的信号，即进一步降息不符合国家利益，因债务导致的荣衰风险特别严重。
路透旧金山2月1日电---Facebook周三提出了备受期待的首次公开发行(IPO)申请,目标融资规模达50亿美元.这将是硅谷有史以来规模最大的IPO.
Facebook在申请文件中称,其2011年净利增长65%至10亿美元,营收为37.1亿美元.该公司是全球最大的社交网络,是从哈佛大学中辍生Mark Zuckerberg在大学宿舍中创建的公司.在仅仅8年之间,Facebook受欢迎度激增,一跃成为硅谷的顶级企业.
Facebook的上市申请备受市场期待,也为长达数月的上市进程揭开序幕.这将是自互联网行业自鼎盛和泡沫破碎之後硅谷最大的上市盛宴.
Facebook宣称目前拥有8.45亿活跃用户.该公司已经聘请摩根士丹利(MS.N)、高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)担任其主承销商.其他承销商也包括美银(BAC.N)美林、巴克莱资本(BARC.L)和Allen & Co.
市场原先预计该公司的融资规模为100亿美元.根据汤森路透数据,这一规模位列美国IPO历史上第四高,名列Visa(V.N)、通用汽车(GM.N)和AT&T Wireless(T.N)之後.(完)
--编译 李春喜;审校 王冠中/徐文焰
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