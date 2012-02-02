修正：Facebook提交IPO申请 最终筹资规模或超50亿美元

(更正:内文第五段应为"其他承销行",非"其他额度分配行")

* 矽谷规模最大的IPO点燃投资者和媒体热情

* 摩根士丹利、高盛和摩根大通为主承销商

* 扎克伯格将社交媒体与印刷媒体和电视作比

路透旧金山2月1日电---全球最大的社交网络Facebook周三提出了备受期待的首次公开发行(IPO)申请,朝着上市交易迈出了第一步.此宗IPO或将使得公司联合创始人扎克伯格(Mark Zuckerberg)位居全球顶级富豪之列.

该公司预计将在今年年中上市交易,其通过IPO筹得的资金规模料将远超最初定下的50亿美元目标,并会使Facebook市值最高达到1,000亿美元.该公司是哈佛大学中辍生扎克伯格在大学宿舍中创建的公司.在仅仅8年之间,Facebook受欢迎度激增,一跃成为矽谷的顶级企业.

Facebook目前拥有8.45亿用户,2011年营收为37.1亿美元,较上一年增长88%,但处於预估区间低端;净利增65%至10亿美元.部分投资者担心,该公司可能已过增长顶峰.

Facebook周三提交的上市申请备受市场期待,也为长达数月的上市进程揭开序幕.这将是自互联网行业由鼎盛到泡沫破碎之後硅谷最大的上市盛宴.

Facebook指派摩根士丹利(MS.N)、高盛(GS.N)及摩根大通(JPM.N)担任主承销商.其他承销行则有美国银行(BAC.N)美林、巴克莱资本(BARC.L)及Allen & Co.

"我们时常谈到像是印刷机和电视等发明,"扎克伯格在文件中附带的信件中表示."今天,我们的社会已来到另一个引爆点."

"有很大的需求和很大的机会可以让全世界的每个人可以互相连络、每个人可以发声,而且协助未来的社会改头换面,"扎克伯格表示.从2013年1月1日起,扎克伯格的基础年薪将从50万美元减至1美元.

"丞待建设的科技和基础设施规模空前."

以Facebook在12月31日为限制型股票(RSU)赋予的每股价值29.76美元来计算,扎克伯格持有的5.338亿股股票价值近160亿美元.

欲浏览该公司概述,请点选(link.reuters.com/rev36s) 《热点透视》Facebook不会因上市而有重大转变 <ID:CN1364878>

数年来用户成长情况,请点选(link.reuters.com/mut36s)

前十大全球IPO案,请点选(link.reuters.com/myn36s)

**网络股热潮?**

市场原先预计该公司的融资规模为100亿美元.根据汤森路透数据,这一规模位列美国IPO历史上第四高,名列Visa(V.N)、通用汽车(GM.N)和AT&T Wireless(T.N)之後.

周三招股说明书公布的50亿美元只是初步数字,可能会根据投资人需求而变动.

招股说明书强调了该公司2011年何以有85%的营收来自广告.去年社群游戏开发商Zynga(ZNGA.O)占到Facebook营收的12%.

扎克伯格於2004年在哈佛大学宿舍创立Facebook,并发展为全球的奇蹟,让包括Zynga、LinkedInLNKD.N、团购网站Groupon和Pandora Media Inc (P.N)等任何近期的网络公司上市案都相形见绌.後几家公司的IPO市场接受度好坏不一.

最近一宗网络股上市--Zynga--12月IPO首日就破发,较IPO价收低5%.

谷歌(GOOG.O)2004年上市筹资略低於20亿美元;而较近的Groupon上市融资7亿美元,Zynga则勉力完成10亿美元的IPO.

Facebook在消费者和广告主之间愈来愈受欢迎,已使雅虎(YHOO.O)和谷歌等老牌网络公司备感压力.根据行业研究公司eMarketer,2011年Facebook超越雅虎,以营收计成为美国线上显示广告提供商的霸主.

"扎克伯格正试图向电脑技术迷和用户传达善意的讯息."GreenCrest Capital首席经济及资深分析师Max Wolff称."很明智,也很低调."(完)