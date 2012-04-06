Facebook选定Nasdaq市场上市--消息人士

* Nasdaq在与纽约证交所的争夺中胜出

* Nasdaq赚到上市费,更赚到荣誉

* 纽约证交所的积极作为已在2011年取得成果

路透旧金山4月5日电---一名知情消息人士周四表示,正在准备进行矽谷史上最大规模首次公开招股(IPO)的Facebook已经选择Nasdaq市场作为上市地,而非纽约证交所,对於本就以科技业为重的Nasdaq市场而言是一大胜利.

Facebook上市案可谓近几年来IPO市场的重头戏,虽然其所带来的只是数目相对较小的上市年费,但这让Nasdaq OMX Group Inc(NDAQ.O)有了夸耀的权利;Nasdaq市场上的重量级企业还包括苹果(AAPL.O)及谷歌(GOOG.O)

一名Facebook发言人不愿置评.Nasdaq OMX及纽约证交所也拒绝发表评论.

用户数逾8亿的全球最大社群网络Facebook正计划从IPO筹集至少50亿美元资金,预料5月登场.

Facebook的决定让纽约-泛欧交易所集团NYX.N大受打击,该公司过去几年一直积极拉拢高知名度科技业者上市.

在纽约-泛欧交易所集团执行长Scott Cutler努力下,已於2011年拉到LinkedIn CorpLNKD.N及Pandora Media Inc(P.N)的挂牌生意.

纽约证交所的上市年费在3.8万至50万美元之间,Nasdaq则介於3.5万至9.95万美元之间.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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