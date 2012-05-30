Facebook估值遭质疑 股价创下新低

路透旧金山5月29日电---美国社交网络公司Facebook(FB.O)周二跌至29美元下方的新低,因紧张的投资者逃离该公司股票,担心公司长期业务前景,其首次公开发行(IPO)价格被证明过高.

Facebook股价盘中挫跌10%至纪录低点28.65美元,之後收报28.84,跌幅为9.6%.自5月18日上市交易以来,该公司市值缩水约250亿美元,大致相当於其IPO的主承销商--摩根士丹利(MS.N)的市值.

华尔街担心,虽然Facebook拥有近10亿用户并主导互联网社交市场,但难以将其在智能手机和其它移动设备上不断增长的参与度转化为营收.谷歌(GOOG.O)和苹果(AAPL.O)目前掌控着移动领域.

Facebook对移动业务的开发引发外界对公司下一步行动的猜测.投行科技行业人士称,该公司洽购挪威的Opera(OPERA.OL),涉足移动操作软件,会从中受益.

纽约时报周末援引消息人士重提流传已久的传闻,Facebook联合创始人扎克伯格正在考虑打造Facebook手机,最新的策略则是走一条捷径,即收购陷入困境的Research in MotionRIM.TO,获得所需的硬件技术.

Jacob Internet Fund的Ryan Jacob表示,"他们显然在考虑智能手机业务,试图与其用户实现更为垂直的整合.他们不仅仅是希望在谷歌或苹果的平台上开发一款手机."

他并称,"市场臆测,Facebook正在涉足其专长以外的业务,可能计划进行一次大规模收购或许让投资者感到不安.但我认为期权交易是今日股价下跌的原因."

**期权交易**

周二开始交易的Facebook期权受到热捧,因更多的投资者押注其股票将会下跌.他们大量买入卖权和买权,使Facebook期权成为市场上最为忙碌的首日上市交易之一.

Jacob称,"股价在期权交易首日疲软说明,人们押注该股未来会下跌,或者在买保险.投资者可能希望持有该股,但为防止股价进一步下跌买些保障."

Tavakoli Structured Finance总裁Janet Tavakoli表示,她以每份合约210美元的价格买入9月到期的卖权,行权价格为25美元.

她称,"估值完全是个骗局.还会从当前水准进一步下跌.当8月20日首个锁定期结束时,将有内部人士抛售股票.将有大量股票充斥市场,未来几个月会更多."

**处於业务转型之中**

分析师称,除了从智能手机和平板电脑用户赢利面临挑战之外,Facebook在吸引大广告客户时可能也面临困难,目前该公司的绝大多数收入仍依赖广告.

在Facebook上市几天之前,通用汽车宣布将停止在该公司网站投放付费广告,理由是没有证明投放效果的纪录,这验证了无证据显示Facebook广告能为投入带来回报的潜在担忧.

"Facebook的业务模式正处於转型之中,"富国银行Advantage Specialized Technology Fund的资产管理经理Walter Price对路透Insider表示."让广告商拿出5-10%的广告预算在Facebook试做品牌广告可能比较容易,但如果要再投入5-10%,你就必须要胜过电视广告,而这要困难得多."

"Facebook还没有能证明自己平台给企业带来收益、增长和认知度的指标,"他又称.

Facebook的质疑者认为,在上市出故障和後来股价下跌之前,该公司逾1,000亿美元的初始估值,对於一家去年创造营收37亿美元获利10亿美元的公司而言,绝对是太高了.其估值大体与亚马逊(AMZN.O)相当,超过惠普(HPQ.N)和戴尔DELL.O的总和.

"我们认为500亿美元的估值比较合理,这个估值折合的股价约为20美元,"Price表示.不过,"Facebook正在打造基础构架,其数量众多的广告商在各自的平台上也拥有大量追随者和粉丝,这给予他们发展业务的基础."

传言称Facebook在考虑收购在奥斯陆上市的Opera,周二推动後者股价飙升逾26%.

分析师称,这家手机软件开发商可能成为Facebook仍在完善中的智能手机策略的一个关键部分,但收购价格可能高达10亿美元.

许多华尔街分析师曾对Facebook仓促地以10亿美元价格收购照片分享服务软件Instagram表示担忧,不过扎克伯格後来表示对该交易考虑了好几个月.

市场对Facebook将如何打入移动广告领域有很多臆测,其中对Instagram的收购被视为是关键的一步.

在谷歌完成对摩托罗拉移动的收购之後,市场再次传出Facebook可能涉足硬件业务的传言.目前谷歌的安卓操作系统是应用最广泛的手机软件.

银行人士和分析师表示,在与苹果和三星竞争中落後的黑莓手机制造商RIM,可能会通过出售为股东创造价值.

部分人士对扎克伯格如何行使Facebook逾半数的投票权感到担忧,这些投票权是通过与其他投资者的协议获得.

在Facebook股价周二触及新低之际,扎克伯格和他的新娘在罗马度蜜月时游览西斯廷教堂,以及分享快餐的照片在互联网上流传.(完)

--编译 张荻/李春喜;审校 孙茉莉

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