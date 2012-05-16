Facebook提高IPO规模 筹资上限可达160亿美元

5月4日 纽约摩根大通办公室外宣布facebook公开募股的旗帜和美国国旗。 REUTERS/Lee Celano

* Facebook将IPO价格区间上调至每股34-38美元

* 按价格区间上限,IPO筹资规模最高可达160亿美元

* 通用汽车从Facebook撤销广告投放,突显後者营收忧虑

* Facebook称,Instagram交易将在2012年完成,而不是之前提到的2012年第二季

* 网络和社交媒体类股劲扬

路透纽约/旧金山5月15日电---知情消息人士透露,Facebook(FB.O)将首次公开发行(IPO)规模提高25%,可能最多筹资160亿美元,因投资者对Facebook新股的需求强劲,使围绕公司长期盈利潜力的辩论变得相对不重要.

那些对营收增长的担忧周二显得尤为突出,因为当天通用汽车(GM.N)表示计划从Facebook撤走广告投放.

消息人士称,Facebook将新股发行量增加约8,500万股,周五IPO将发行约4.22亿股.因相关信息属於机密,该消息人士拒绝具名.

IPO规模扩大後,外加最近宣布提高IPO价格区间,Facebook的IPO将成为美国史上规模第三大的IPO,仅次于Visa(V.N)和通用汽车.Facebook拒绝就提高IPO规模置评;此消息最先由CNBC所披露.

尽管公司营收和用户增长双双放缓,激发外界对Facebook长期发展的质疑,但Facebook依然激起相当可观的投资需求.

"与其说这是宗IPO,倒不如说更像是个奇观,一大媒体事件和具有文化意义的时刻,"GreenCrest Capitalde的分析师Max Wolff说."现在这不是一场模型与基本面的博弈."

Pivotal Research Group的分析师Brian Wieser称,通用汽车的决定尽管来的不是时候,但暂时应不会严重影响Facebook IPO的反响,因其可能并不代表广告界的整体态度."IPO的需求可能不会受到实质影响,"他称,不过通用汽车宣布该决定後,承销商和投资者之间可能会进行很多交流.

此次IPO为矽谷历史上最大,超过谷歌(GOOG.O)2004年上市时的约20亿美元.

由於需求强劲,Facebook把目标价从28-35美元上调至34-38美元.这样计算,该公司市值可能为930-1,040亿美元,可与亚马逊(AMZN.O)等匹敌,超过惠普(HPQ.N)与戴尔DELL.O的总和.

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IPO价格区间上调後,Facebook股价不大可能在上市首日翻番,Wolff称.他预计首日交易涨幅在10%左右.

Facebook在最新文件中称,在一周的路演後,公司决定提高IPO价格区间.

**长期成长率**

在IPO规模增加之前,基於36美元的中间价和出售3.374亿股计算,Facebook原先预定融资约121亿美元.

按照该中间价,Facebook估值约为其2011年营收的27倍,或收益的99倍.谷歌上市估值为230亿美元,或其营收的16倍,收益的218倍.苹果(AAPL.O)1980年上市时,估值为其营收的25倍,收益的102倍.

在Facebook推动IPO之际,一些投资者担心该公司尚未找到通过日益增多的用户来赚钱的方式.同时,占Facebook营收主要部分的在线广告业务近几个月营收增速放缓.

Facebook拥有大约9亿名用户,2011年营收为37亿美元,净利有10亿美元.

该公司还将其10亿美元收购照片共享服务商Instagram的时程延後,预计该交易将於今年完成,而非此前预计的第二季.

其并未给出理由,但上周一位熟悉情况的消息人士对路透表示,美国联邦贸易委员会已经接触谷歌和Twitter,作为这一规模交易的例行审查环节.

Facebook按计划将於周四为其股票定价,周五在Nasdaq开始交易.许多华尔街银行负责承销是次供股,摩根士丹利(MS.N)、摩根大通(JPM.N)和高盛(GS.N)为牵头行.(完)

--编译 白云/王丽鑫/石冠兰; 审校 张明钧/张荻

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