Facebook将提前两天结束IPO申购--消息人士

路透纽约5月14日电---一名了解交易情况的消息人士称,Facebook将於周二结束其106亿美元首次公开发行(IPO)的申购,比原计划提前两天,表明这笔硅谷史上最大规模的上市交易需求火热.

Facebook原计划周四确定发行价,周五挂牌交易.但该消息人士称,IPO已经"得到大幅超额认购",所以这家社交媒体网站正提前结束簿记建档.

消息人士称,尚未决定是否提高发行价.目前参考价介於每股28-35美元.该人士要求匿名,因公司讨论并没有公开.

若要提高参考价区间,则可能会在周二申购截止後提出.该名消息人士指出,有监于此IPO案的规模,承销商对於提高参考价区间将采取非常审慎态度.

若Facebook承销商选择将参考区间提高逾20%,该公司将需向美国证券交易委员会(SEC)提交修改说明.

公司发言人Jonny Thaw周一拒绝置评.

另一名了解交易情况的消息人士称,Facebook本周剩余时间将继续路演.尚未参加路演的投资者仍可下单申购.

承销Facebook上市案的华尔街银行包括摩根士丹利(MS.N)、摩根大通(JPM.N)和高盛(GS.N),这三家作主承销行.Facebook在Nasdaq上市後的股号为(FB.O).(完)

--编译 程琳;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。