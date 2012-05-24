股东起诉Facebook及主要券商 指责IPO前隐瞒重要信息

2012年5月10日，Facebook IPO前，纽约一名投资者手持招股书。Facebook股东对该公司和其主承销商摩根士丹利提起诉讼，指责他们在上市之前隐瞒了Facebook增长预估下调的消息。Facebook最近在首次公开发行(IPO)中融资160亿美元。 REUTERS/Lucas Jackson

路透5月23日电---新上市的美国社交网络公司Facebook(FB.O)股东对该公司和其主承销商摩根士丹利(MS.N)提起诉讼,指责他们在上市之前隐瞒了Facebook增长预估下调的消息.Facebook最近在首次公开发行(IPO)中融资160亿美元.

此时正值Facebook和帮助其上市的券商面临公众对其IPO的质疑,其股价在5月18日上市首日达到高点,不过却被技术问题困扰.

该公司股价在头三个交易日已经由发行价每股38美元下跌18.4%.周三收高1美元,或3.23%,报32美元.

股东在诉讼中称,包括Facebook执行长扎克伯格、高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)在内的被告,向投资者隐瞒了"严重而且明显的"收入增长预估下降.下降的原因是用户更多的通过移动设备使用Facebook的应用软件和网站.

股东还指责Facebook要求承销商"大幅降低"对该公司的预估.起诉书称券商只把预估降低的消息透露给"部分"投资者,而没有向所有投资者披露.

"主要券商在路演途中下调了预估,但没有向所有投资者披露,"Robbins Geller Rudman & Dowd律师事务所的合伙人Samuel Rudman表示.该律所周三提起诉讼."我想没有哪个投资Facebook的投资者不想知道这个信息."

Facebook发言人Andrew Noyes表示:"我们认为这一诉讼案没有法律依据,我们将积极应诉."

摩根士丹利未予置评.该公司周二表示,Facebook的IPO程序符合所有的适用法规,与其他IPO并无不同.

**对IPO展开调查**

这起诉讼寻求集体诉讼地位,已向曼哈顿地方法院提起,要求获得损害赔偿和其他补偿.

律师事务所Glancy Binkow & Goldberg周二表示,已经代表一名投资者在加州法院对Facebook提起控诉.

Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)周二亦被一名投资者控告,称其对Facebook股票下单处理不当.摩根士丹利称其在评估Facebook的交易,将为部分多付款的散户投资者调整价格.

Facebook在5月9日的招股书中,提醒投资者注意用户转向使用移动设备可能带来的影响.此後几家承销商的研究分析师都下调了对Facebook的预估.Facebook表示,该公司几乎没有来自移动平台的广告营收.

但投资者表示,有关Facebook业务风险的信息披露不足,称分析师对这些风险知道更多,并且相应下调业务前景预估,但只有部分投资者获悉此事.

"如果Facebook告诉分析师大幅调降预估,那麽它本应告诉整个市场,"印第安纳大学法学院教授Antony Page说,"我们需要知道它到底跟分析师说了什麽,以此判断Facebook的公开通告和私下告知到底有多大区别."

美国证券交易委员会(SEC)、金融业监管局以及麻州州务卿William Galvin都在对Facebook的IPO进行调查.美国参议院金融委员会也在审查此事.

**美银和巴克莱也遭起诉**

纽约起诉案由Dennis Palkon、Brian Roffe和Jacob Salzmann提起,前面两位称以IPO价格分别买入1,800股和200股Facebook股票,Salzmann则表示在5月18日支付逾123,000美元,以每股41.77美元均价购入2,961股.

路透本周援引直接知情人士报导,Facebook在路演期间曾建议承销商分析师调降营收和获利预估.

该公司还表示,5月9日提交招股说明书之後,摩根士丹利、高盛、摩根大通和美国银行(BAC.N)等承销商下调了预估,但在IPO之前未公布下调一事.

"如果Facebook面临已知的重大风险,那麽样板式的文件措辞就不够用了,"曾任SEC律师的杜兰大学法学院副教授Elizabeth Nowicki说."如果Facebook曾告知承销商调降预估,那麽这肯定是重大(风险)."

美银和巴克莱(BARC.L)亦是纽约起诉案中的被告,被起诉的还有Facebook首席财务官(CFO)David Ebersman以及几位董事.

美银发言人Bill Halldin、巴克莱发言人Mark Lane及高盛发言人Michael DuVally拒绝作评.摩根大通未对要求作评的请求进行回应.

该案由纽约南区法庭审理,案件编号12-04081.(完)

--编译 李春喜/杜明霞/艾茂林;审校 郑茵/孙茉莉

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。