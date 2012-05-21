Facebook IPO遇技术故障 Nasdaq将修复交易系统--WSJ

希腊敦促德国放弃对希腊预算盈余目标的不合理高要求
路透雅典2月21日 - 希腊周二敦促德国放弃“不合理”要求，并对减轻希腊债务负担的呼声采取“建设性”立场。德国要求希腊基础预算盈余与国内生产总值(GDP)之比在10年内达到3.5%。
路透5月20日电---美国《华尔街日报》(WSJ)报导称,Nasdaq目前计划修复旗下股票发行处理系统,此前其承认周五数百万股Facebook新发股票交易受到技术问题影响.
周五,散户投资者等了几个小时才知道自己所设的买卖指令是否被执行,这是交易所出现的一系列技术故障中的最新一起.
据《华尔街日报》报导,Nasdaq Omx Group (NDAQ.O)首席执行官Robert Greifeld周日在与记者召开的电话会议中称,旗下交易系统在处理订单取消方面的设计上存在问题.
Greifeld还称,该交易所在Facebook首次公开发行(IPO)前进行了大量测试,但未能发现此问题.
华尔街日报报导称,Nasdaq高管表示,该公司计划重新设计其IPO系统,但未透露更多细节.(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
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